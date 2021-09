Vice-Almirante Pires Neves quer saber as "razões" para a demissão do Chefe do Estado-Maior da Armada

Na RTP 3, o vice-almirante Pires Neves afirmou que não "é muito normal" um processo de demissão do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada. Diz ele que, "como cidadão", gostaria saber "quais as razões que fundamentam" esta demissão.