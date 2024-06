Vice-presidente do Tribunal Constitucional considera amnistia da JMJ ilegítima

Foto: Nuno Patrício - RTP

A amnistia concedida no âmbito da Jornada Mundial da Juventude é ilegítima e viola o princípio da igualdade entre os cidadãos. É a opinião do vice-presidente do Tribunal Constitucional. Numa declaração de voto sobre um caso abrangido por este perdão, o juiz considera que a amnistia representa um sério problema ao nível da lei fundamental.