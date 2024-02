Vício dos Jogos eletrónicos nos adolescentes. Guilherme luta contra dependência

Os números constam do último relatório elaborado para o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências.

No caso que a Antena 1 dá a conhecer, o problema agravou-se na pandemia e está a ter implicações no aproveitamento escolar e no comportamento do adolescente. Guilherme, de 12 anos, tem déficit de atenção e está a ser acompanhado por uma psicóloga. Admite que é viciado em jogos de computador e da Playstation.







Na escola de Guilherme, os telemóveis ficam durante todo o período de aulas numa caixa, desligados.





Em casa, os pais desligam a internet, escondem os comandos e os cabos do computador, mas quando se esquecem o Guilherme não resiste. Foi o que aconteceu no dia em que a rádio pública visitou a casa de Guilherme.