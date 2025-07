Vídeo da "onda gigante no Algarve" é falso e foi gerado por IA

+++ Alegação: "onda gigante no Algarve" +++

A 30 de Junho, uma portuguesa aparentemente a viver na cidade de Poitiers, no centro-oeste da França, publicou um vídeo na conta pessoal do Facebook, onde tem apenas 139 amigos, com imagens dos estragos provocados por uma alegada "onda gigante no Algarve" (https://archive.ph/FWJaY).

No vídeo de 11 segundos vê-se uma onda a invadir o areal e a arrastar banhistas e carros, incluindo viaturas estacionadas na areia, embora se notem vários elementos estranhos, incluindo viaturas a serem arrastadas ou a porta de um dos carros rebentar com a força da água antes mesmo da suposta onda lhes tocar.

Apesar de aparentemente fantasioso, ao início da manhã deste sábado o vídeo já ultrapassa 2,7 milhões de visualizações só nesta publicação, com muitos comentários a apontar para a probabilidade de se tratar de um vídeo falso, mas outros a darem a entender que são imagens reais.

+++ Factos: o vídeo não é real e foi gerado por IA +++

Além de não existirem quaisquer notícias sobre uma onda gigante no Algarve, uma pesquisa reversa dos fotogramas iniciais do vídeo revela que as imagens circulam há várias semanas e que há outras contas a amplificar uma narrativa semelhante. No Tiktok, por exemplo, uma publicação de 08 de junho, com a mensagem "onda gigante em Portugal", conta também com mais de 336 mil visualizações (https://archive.ph/bEmsw).

A mesma pesquisa reversa permite chegar ao canal de Youtube `stat.us.x`, cuja descrição assume claramente que publica conteúdos inventados: "esta é a Internet reimaginada pela IA. Bem-vindo a um canal onde a realidade se dobra, o impossível acontece e a tua imaginação fica a perder. Desde desastres surreais e acrobacias alucinantes a cenas da natureza de cair o queixo e momentos humanos insanos - tudo aqui é gerado por IA para o fazer questionar o que é real. Cada vídeo foi concebido para chocar, entreter e deixar-te sem palavras. Se parecer demasiado selvagem para ser verdade é porque é."

Neste canal, que também promete "criatividade e loucura de IA de nível superior", é possível encontrar o mesmo vídeo publicado a 01 de junho, com a descrição "onda gigante atinge parque de estacionamento" e sem qualquer referência a Portugal (https://archive.is/Ot1Cu). Curiosamente, neste local o vídeo fica-se pelas 118 mil visualizações.

Pesquisas no Google pelo nome da conta ou variantes (https://www.google.com/search?q=%22stat.us%22) permitem encontrar as contas deste projeto nas redes sociais, onde também assina como `stat.us.ai` e localizar o mesmo vídeo publicado no dia anterior, 31 de maio, no Facebook (https://archive.is/ccEWI), Instagram e Tiktok (https://archive.ph/XPaZV), também sem qualquer referência a Portugal. No Facebook pouco passou das 210 mil visualizações, mas no Tiktok já foi visto mais de 34,6 milhões de vezes (https://archive.ph/3RmRa).

Hala Homsi, verificadora de factos do jornal libanês An-Nahar, que também verificou este vídeo (https://archive.ph/hFxp1), conta que as imagens também circularam em países árabes e que, além de Portugal, foram erradamente associados a Miami, nos EUA. A jornalista recorda que a mesma plataforma `stat.us.ai` já esteve envolvida noutro episódio de um vídeo gerado por IA que se tornou igualmente viral no início do ano: https://archive.ph/Xz0BA.

Numa análise mais atenta às várias contas do universo `stat.us.ai`, a Lusa Verifica constatou que estão associadas a um negócio de marketing digital especializado em vídeos gerados por IA, nomeadamente à `Status Marketing`, marca que vende vídeos sintéticos ultra realistas bem como formação nesta área (https://archive.ph/4RdLc).

Além disso, há vários elementos nas imagens que denunciam a origem artificial, como o desenho anormal do estacionamento, carros fundidos uns com os outros, carros arrastados antes de a onda chegar, água a sair de dentro de um carro estacionado, chapéus de sol a aparecerem e desaparecerem, etc. A Lusa Verifica tentou contactar a autora da conta de Facebook que partilhou a versão do vídeo atribuída ao Algarve mas não obteve resposta.

+++ Conclusão da Lusa Verifica: Falso +++

A verificação de factos da Lusa Verifica conclui que o vídeo da alegada onda gigante no Algarve, ou em Portugal, é falso e foi produzido por uma conta de marketing digital que faz negócio da criação e difusão de vídeos espetaculares, mas fantasiosos, gerados por IA.