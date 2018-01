Viera da Silva diz que nunca sentiu o seu lugar em risco por causa do caso Raríssimas

Em entrevista à jornalista da Antena 1, Maria Flor Pedroso, o ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social revela que nada foi alterado na relação do seu ministério com as IPSS depois da reportagem da TVI. Afirma até que desde o ano passado, por decisão deste Governo, os acordos de cooperação são sujeitos a concurso público.







Vieira da Silva insiste que nada lhe chegou sobre uma eventual gestão danosa da antiga presidente da instituição.







Este membro do Governo espera, como já aconteceu em outras situações, que a avaliação das investigações sob a sua alçada possam desembocar no Ministério Público e garante não estar a par das investigações que espera que estejam concluídas nos próximos meses.







