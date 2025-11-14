Vigilância e prevenção nos focos suspeitos de gripe aviária

O aviso foi feito pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária: há elevado risco de disseminação da gripe das aves em Portugal.As medidas estão a ser tomadas e os produtores de aves precisam de confinar os animais domésticos, já que o foco de contágio parte das aves selvagens.

Estes 31 focos de gripe aviária registam-se, principalmente em zonas costeiras, mas não só. Há 14 distritos atingidos: Porto, Lisboa, Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora, Beja, Portalegre e Faro.

As medidas preventivas são essenciais para evitar o abate de animais doentes, o que causa elevados prejuízos no setor avícola.

A Diretora Geral da Alimentação e Veterinária, Susana Pombo, deixou claro que é seguro consumir carne de aves e ovos, mas avisa que quem lida com os animais deve proteger-se.







