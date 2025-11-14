Em direto
Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

Vigilância e prevenção nos focos suspeitos de gripe aviária

Paula Veran - Antena 1 /

Sandra Henriques - Antena 1

VER MAIS
O aviso foi feito pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária: há elevado risco de disseminação da gripe das aves em Portugal.

As medidas estão a ser tomadas e os produtores de aves precisam de confinar os animais domésticos, já que o foco de contágio parte das aves selvagens.

Estes 31 focos de gripe aviária registam-se, principalmente em zonas costeiras, mas não só. Há 14 distritos atingidos: Porto, Lisboa, Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora, Beja, Portalegre e Faro.

As medidas preventivas são essenciais para evitar o abate de animais doentes, o que causa elevados prejuízos no setor avícola.

A Diretora Geral da Alimentação e Veterinária, Susana Pombo, deixou claro que é seguro consumir carne de aves e ovos, mas avisa que quem lida com os animais deve proteger-se.


PUB
PUB