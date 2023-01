Vigília de moradores do Bairro do Condado por obras em prédios degradados

Vai ser apresentado também um documentário filmado no bairro representativo das condições vividas ali.A repórter Arlinda Brandão foi ao bairro ouvir as queixas dos moradores de degradação das habitações onde vivem.É um protesto mais logo entre as 17h e as 20h no Bairro do Condado, em Lisboa.Esta manhã a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, Filipa Roseta, foi ao Bairro do Condado, visitou as casas e reconheceu a necessidade de obras.

A autarquia disponibilizou 4 milhões de euros para se avançar com a recuperação dos prédios mais degradados, ainda este ano, para que as pessoas vivam com dignidade.