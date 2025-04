Vigília Pascal. Patriarca de Lisboa defende "recomeço, paz e esperança"

A Sé de Lisboa celebrou a Vigília Pascal na noite de sábado. Conhecida como "a mãe de todas as vigílias", a cerimónia marca o fim do tríduo pascal e representa a ressurreição de Jesus Cristo.

Começou fora da igreja, com a bênção de um fogo novo. Desse fogo, acendeu-se o círio pascal, a grande vela que simboliza Cristo ressuscitado.



Entrou, depois, a procissão que iluminou a igreja escura com as velas dos fiéis.



A celebração teve ainda leituras da Bíblia, desde a criação do mundo até à ressurreição de Jesus, que para o Patriarca de Lisboa reflete um recomeço para a humanidade.



Rui Valério diz que, nesta Páscoa, a Igreja Católica deixa duas mensagens ao mundo: de paz e esperança.