Viktor Gyokeres. Sporting tem princípio de acordo com Manchester United

A RTP sabe que há um entendimento entre as partes para a transferência do jogador para o Clube treinado por Ruben Amorim, o que permitiria aos leões o encaixe de uma verba entre os 70 e os 80 milhões de euros.



Com este acordo, o Sporting encontra uma alternativa de mercado ao Arsenal, com quem tem mantido negociações que estão num impasse há uma semana.



A transferência para o Manchester United só é possível com o acordo do jogador, que se tem mostrado irredutível a aceitar outras propostas.



Gyokeres pretende transferir-se para o Arsenal, clube com o qual tem um acordo de princípio.