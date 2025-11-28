País
Vila de Alhadas recebe investimento com criação de 600 empregos
Fábrica alemã investe 50 milhões de euros
Junta de Freguesia de Alhadas
Um balão de oxigénio para a população das freguesias da região, que vê neste investimento uma hipótese de crescimento da economia e do mercado de habitação.
As negociações entre a empresa alemã Henning e a autarquia da Figueira da Foz levaram um ano.
A empresa comprou todos os lotes industriais do Pinhal da Gandra, no Pincho e pretende instalar uma fábrica de produtos para metalomecânica e mecatrónica, além de um aeródromo.
Esta fábrica alemã, na vila de Alhadas, está prevista começar a funcionar em 2027.
O concelho da Figueira da Foz tem tido muita procura por parte de investidores nacionais e estrangeiros.