Vila de Alhadas recebe investimento com criação de 600 empregos

A freguesia de Alhadas, na Figueira da Foz, vai receber um investimento de 50 milhões de euros com proposta de criação de 600 empregos.

Um balão de oxigénio para a população das freguesias da região, que vê neste investimento uma hipótese de crescimento da economia e do mercado de habitação.

As negociações entre a empresa alemã Henning e a autarquia da Figueira da Foz levaram um ano.





A empresa comprou todos os lotes industriais do Pinhal da Gandra, no Pincho e pretende instalar uma fábrica de produtos para metalomecânica e mecatrónica, além de um aeródromo.

Esta fábrica alemã, na vila de Alhadas, está prevista começar a funcionar em 2027.





O concelho da Figueira da Foz tem tido muita procura por parte de investidores nacionais e estrangeiros.