Vila de Rei e Mação. Apontadas falhas nos meios aéreos e no comando

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Investigação aponta poucos meios aéreos e falhas no comando operacional no combate ao incêndio do ano passado, em Vila de Rei e Mação. São duas das conclusões do Observatório Técnico Independente e que constam do relatório agora divulgado.