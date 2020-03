Vila Real prepara "operação logistica complicada" para evacuar lar

"Aguardamos a qualquer momento os resultados dos 75 testes à covid-19 feitos na quarta-feira e em função desses resultados desencadearemos uma operação para transportes os utentes para o Porto ou Braga", afirmou Rui Santos após uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil.

Depois de 13 utentes e sete funcionários terem dado positivo para covid-19, procedeu-se à retirada dos idosos do lar, encontrando-se 11 no hospital militar do Porto e dois no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Dentro do lar permanecem 57 residentes, nove funcionárias e nove voluntários do Exército e da Cruz Vermelha Portuguesa.

O presidente reforçou que está a ser preparada uma "operação logística complexa" para a retirada dos idosos, que envolve cerca de 50 bombeiros, 22 viaturas, e outros veículos, como um autocarro.

Os colaboradores serão encaminhadas para as suas casas para cumprirem o isolamento determinado pela delegada de saúde.

A situação do Lar de Nossa Senhora das Dores foi uma das questões abordadas na reunião e, segundo o autarca, depois da evacuação do edifício, na sexta-feira uma equipa do Exército procederá à desinfeção deste espaço.

"Permitirá que o espaço possa ser reutilizado o mais depressa possível em função das necessidades que vierem a surgir", salientou.

O autarca informou que a GNR de Vila Real deteve dois cidadãos no concelho de Vila Real por incumprimento do isolamento profilático, apelando a uma "maior consciencialização" para que "estas situações não voltem a acontecer".

Referiu ainda que está a ser estudada a localização "de uma infraestrutura de campanha para resolver situações que venham a ocorrer", com "150 camas disponíveis, que crescerão à medida das necessidades.

Vai ser também lançada, anunciou, uma bolsa de voluntários que permitirá que "todos os que estejam disponíveis ajudem a câmara e todas as instituições do concelho.

"Contamos com todos, todos somos fundamentais para ganhar esta guerra", frisou.

Rui Santos aproveitou para se congratular com a certificação do laboratório do CHTMAD para o diagnóstico da covid-19", considerando que "resulta da capacidade dos profissionais do centro hospitalar e de uma parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Aproveitou, no entanto para manifestar alguma preocupação relativamente "à falta de reagentes", a qual espera "que se revolva em breve".

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 60 mortes e 3.544 infeções confirmadas.