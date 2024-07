Vimioso. Alunos abusaram sexualmente de colegas

O Ministério Público teve acesso a vídeos de telemóvel, que mostram vários suspeitos a "agarraram e manietaram" vítimas, levando-as, uma a uma, para "a mesa do bar" onde eram abusadas.



O despacho final do Inquérito Tutelar Educativo determina a suspensão provisória do processo de todos os suspeitos, obrigando-os a programas da Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais com incidência na sexualidade, respeito pelo corpo humano e privacidade.