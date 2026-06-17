"Vimos jogos com ritmo louco. Portugal não pode entrar nisso", avisa antigo internacional português Jorge Andrade

No programa da Antena 1, Consulta Pública, Jorge Andrade destacou aquilo que na primeira semana da competição foi, na sua opinião, visível: a intensidade do jogo entre as diversas seleções.







O antigo internacional português afirma que "vimos jogos com ritmo louco. E Portugal não pode entrar nisso e, se entrar na loucura, é rodar a equipa".





Para Jorge Andrade é fundamental ir pondo a jogar os convocados para o Mundial. "Tem de estar tudo muito bem delineado antes do jogo", acrescenta.

A juntar ao ritmo intenso dos jogos, está também o clima quente e húmido na cidade de Houston, no Texas, onde Portugal enfrenta a Seleção da República Demcrática do Congo. Isso mesmo destacou Álvaro Magalhães.





O antigo internacional português defende que "é preciso perceber até que ponto estão os jogadores fisicamente prontos para uma competição de alta intensidade". O antigo treinador de diversas equipas nacionais destaca que "a nossa Seleção tem alguns problemas físicos".

Manuel Vaz, é membro da direção da Associação de Médicos de Futebol, e alerta para a necessidade de não esquecer a carga física que muitos dos jogadores tiveram durante o campeonato nacional que acabou há pouco tempo.





"Os jogadores querem jogar, e muitas vezes temos de saber gerir os jogadores para evitar lesões porque são jogadores que têm uma carga de jogos brutal", explica Manuel Vaz.

"Não são favas contadas", avisa Paulo Sérgio, jornalista da Antena 1. Nelo Vingada concorda e acrescenta que "os primeiros jogos são sempre um pouquinho complicados, com muita ansiedade".





O antigo selecionador-nacional de futebol sabe que "não vai ser fácil porque o futebol africano já nada tem a ver com o futebol de há 10 ou de há 20 anos, mas Portugal é melhor".

Paulo Sérgio insiste nas dificuldades que Portugal vai sentir até porque "".A opinião é partilhada por Matilde Fidalgo. A comentadora de Desporto da Antena 1 entende que "". E avisa: "".A Antena 1 acompanha o Mundial de Futebol com os jornalistas Fernando Eurico e Nuno Matos. Noambos refletem sobre