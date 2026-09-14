Vindima com "sabor especial" após certificação de Vinho de Talha de Cabeção

Vindima com "sabor especial" após certificação de Vinho de Talha de Cabeção

Os vinhos produzidos em Cabeção já podem utilizar a designação "Vinho de Talha" nos seus rótulos, uma conquista considerada histórica para a preservação de uma tradição secular enraizada na identidade da Vila. Os produtores locais vivem a época das vindimas com outra satisfação.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Fotografias: Arlinda Brandão RTP - Antena 1

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Com esta decisão da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), que chegou no início de agosto, o Vinho de Talha de Cabeção, uma freguesia Alentejana no concelho de Mora, fica associado à produção de um produto diferenciado, valorizando a sua identidade, autenticidade e especificidade no contexto da produção regional.

A repórter Arlinda Brandão foi até Cabeção para conhecer todo o processo de produção deste vinho tradicional e o património cultural que lhe está associado. E também para registar a satisfação dos produtores com a novidade, que trouxe um sabor especial este ano às vindimas.
Esta cerificação aconteceu depois de uma luta de vários anos da Confraria do Vinho de Talha de Cabeção, com o apoio da Câmara Municipal de Mora, junto das entidades competentes num processo que culmina agora com o reconhecimento oficial desta designação para os vinhos produzidos na localidade.


José Vieira, o presidente da Confraria do Vinho de Talha de Cabeção, em declarações à rádio pública, mostrou satisfação: "É um grande alento. Obviamente que a população recebeu isso muito bem, principalmente os vitivinicultores. Dá alento também aos jovens e a alguns produtores que não tinham os seus vinhos certificados e que vão querer certificar. E certificando e engarrafando será sempre uma mais valia para o concelho".

Sobre o que diferencia e torna único o vinho de Talha, José Vieira que é também vitivinicultor responde que é a própria talha que dá uma identidade ao vinho: "estamos a falar de vários fatores; o local onde se encontra a talha, o arejamento que a talha tem, o barro da própria talha. No fundo, é a identidade que a talha passa para o próprio vinho".



Para valorizar o vinho de Talha de Cabeção coloca-se o desafio de assegurar a tradição das técnicas ancestrais, do processo de produção de vinho em talha de barro; também preservar e promover a utilização na vinha de castas tradicionais portuguesas, nomeadamente as utilizadas nesta vila.
Pretende-se incentivar as novas gerações para continuarem esta tradição milenar, garantindo a continuidade de um património que distingue Cabeção no panorama vitivinícola nacional.



O presidente da Confraria do Vinho de Talha de Cabeção, fala ainda no desejo de se encontrar uma sede para a Confraria e diz que já sensibilizou a Câmara de Mora e a Junta de Freguesia de Cabeção: "é muito importante para nós termos uma sede, para as pessoas conviverem" diz José Vieira que lembra que o vinho de Talha é chamado o vinho dos Amigos.

Câmara de Mora satisfeita com certificação
Para a Câmara Municipal de Mora a possibilidade de utilizar a designação "Vinho de Talha" representa um passo importante na valorização do património vitivinícola de Cabeção, reforçando a autenticidade e a identidade de um método ancestral de produção que continua a ser preservado pelos produtores locais, conciliando tradição, qualidade e um saber-fazer transmitido de geração em geração.

A Vila de Cabeção torna-se assim cada vez mais uma referencia na produção de vinho de Talha, com cerca de meia centena de produtores e dezenas de adegas.





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