Vinte concelhos de sete distritos em perigo máximo de incêndio

Vinte concelhos de sete distritos em perigo máximo de incêndio

Vinte concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Mário Raposo - RTP

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Em causa estão os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Seia (Guarda), Nelas (Viseu), Oliveira do Hospital (Coimbra), Covilhã, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Sardoal, Mação (Santarém), Gavião, Nisa, Castelo de Vide, Marvão (Portalegre), Loulé e São Brás de Alportel (Faro).

O IPMA colocou também mais de 100 concelhos dos distritos do Porto, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas, pequena descida de temperatura na região Sul e pequena subida da máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas hoje no continente vão oscilar entre os 10 graus Celsius (Guarda e Bragança) e os 17 (Castelo Branco, Portalegre e Faro) e as máximas entre os 23 (Aveiro) e os 32 graus (Santarém).

A partir de sábado, o Instituto prevê uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica que deverá provocar uma "subida gradual de temperatura" com valores máximos de 38 graus no Alentejo e Vale do Tejo.

Segundo o IPMA, a subida gradual de temperatura a partir de sábado deve-se "à influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica".

"A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30 graus na generalidade do território do continente, aproximando-se de 38 graus em alguns locais, nomeadamente do Alentejo e Vale do Tejo", prevê o IPMA.

A temperatura mínima, acrescenta o instituto, "também registará uma pequena subida, não descendo de 20 graus em alguns locais do Alto Alentejo, Beira Baixa, Vale do Tejo e sotavento algarvio".

De acordo com o IPMA, este episódio de tempo quente "será caracterizado essencialmente" pela sua duração, "com elevada probabilidade de vir a configurar uma onda de calor em grande parte do território".

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