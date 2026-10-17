Vinte e quatro concelhos de cinco distritos do país em risco muito elevado de incêndio

De acordo com a informação disponível no `site` do IPMA, em perigo muito elevado de incêndio estão os concelhos de Faro, Silves, Loulé, Tavira, Portimão e Monchique, no distrito de Faro.

No distrito de Santarém, está sob o mesmo alerta o concelho da Chamusca e, no distrito de Portalegre, os concelhos de Nisa, Portalegre, Castelo de Vide, Marvão, Gavião

Em perigo muito elevado de incêndio estão igualment os concelhos de Proença-a-Nova, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Sardoal, Mação e Vila Velha de Ródão, no distrito de Santarém.

O IPMA colocou ainda com risco muito elevado de incêndio os concelhos de Santa Comba Dão, Viseu, Oliveira de Frades e Vouzela, no distrito de Viseu,

O perigo de incêndio rural, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade no litoral a partir do final da manhã.

Estão previstos aguaceiros a partir do início da manhã no interior da região Norte, estendendo-se ao interior das regiões Centro e Sul, podendo ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) de nordeste nas terras altas do Norte e Centro até ao final da manhã e a partir do final da tarde.

Prevê-se ainda uma descida de temperatura máxima, exceto no litoral Norte onde se prevê uma pequena subida.

As temperaturas máximas vão variar hoje entre os 18º em Bragança e na Guarda e os 29º em Évora.