Vinte por cento da costa portuguesa está a sofrer efeitos da erosão

O mundo centra atenções por estes dias na cimeira do clima, em Glasgow. Numa altura em que 20% da costa portuguesa está já a sofrer os efeitos da erosão. Os números são da Agência Portuguesa do Ambiente que refere que, nos últimos 60 anos, Portugal Continental perdeu cerca de 13 quilómetros quadrados de território.