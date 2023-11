Violência doméstica. Até outubro foram detidas 808 pessoas

Até outubro deste ano foram detidas 808 pessoas por violência doméstica, a grande maioria homens. A PSP revela que 513 detenções ocorreram em flagrante delito.Foram ainda apreendidas cento e dezanove armas no contexto do mesmo crime.

Em dez meses, a PSP registou quase treze mil e duzentas denúncias de violência doméstica.



Estes dados foram revelados a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala este sábado.



A data foi instituída pela ONU em 1999 como um alerta para a violência física, psicológica, sexual e social sobre as mulheres.