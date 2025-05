Violência doméstica. Decisão de juiz causa polémica em Évora

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias.



Em Tribunal, e perante as provas do controlo do marido, que exigia ter uma lista de todas as pessoas com quem a mulher se relacionava, o juiz terá dito que a mulher devia ter "mentido, como fazem todas as mulheres".



Os desembargadores consideram que o juiz foi "preconceituoso" e comprometeu a avaliação do caso.



Depois do julgamento, a vítima recorreu para o Tribunal da Relação, que condenou o agressor a uma pena suspensa de dois anos e quatro meses e ao pagamento de 1500 euros à vítima.