Violência doméstica. Mais uma mulher assassinada

Foto: Marcelo Del Pozo, Reuters

Ana Paula Fidalgo, de 39 anos, foi assassinada. O crime aconteceu na casa onde morava com a família, por cima do restaurante que tinha com o marido. Ana Paula terá sido estrangulada pelo próprio companheiro, António Fidalgo, de 44 anos.



Os Bombeiros de Vieira do Minho receberam o alerta pouco depois das 9h da noite desta quarta-feira. A vítima ainda foi assistida pelo INEM, mas acabou por não resistir. O marido entregou-se à GNR de Braga.



O casal tinha regressado em 2017 a Portugal depois de vários anos a viver em Inglaterra. Abriu um restaurante e um alojamento local em Vieira do Minho.



Marido e mulher chegaram entrevistados por um programa da RTP há mais de um ano, por causa dos estabelecimentos que tinham no Gerês.



Antes de se entregar às autoridades, António Fidalgo deixou um comentário nas redes sociais a dar a entender que a relação não estava bem.



O casal não estava referenciado por problemas de violência domestica. O caso está nas mãos da Polícia Judiciária. O alegado homicida será presente a primeiro interrogatório judicial.



Os dois filhos do casal, menores, já estão a receber acompanhamento psicológico e a serem seguidos pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.