Violência doméstica matou 25 pessoas no ano passado

De acordo com os números do Portal da Violência Doméstica, da responsabilidade da Comissão para a Igualdade e Cidadania (CIG), onze pessoas - dez mulheres e uma criança - morreram no último semestre do ano, somando-se às onze mulheres, dois homens e uma criança que tinham perdido a vida no primeiro semestre.

Em 2024 tinham morrido 22 pessoas vítimas de homicídio voluntário em contexto de violência doméstica, o mesmo número registado em 2023.

O ano de 2025 é por isso o ano com mais homicídios voluntários em contexto de violência doméstica desde 2022, ano em que foram registadas 28 mortes.

Ao longo do ano de 2025, a PSP e a GNR registaram 29.778 ocorrências relacionadas com violência doméstica, ligeiramente abaixo do ano anterior (29.885).

No final de 2025 havia 1.560 reclusos nas prisões por violência doméstica, dos quais 1.184 em prisão efetiva e 376 em prisão preventiva, acima dos números registados no final do ano anterior (1.358 reclusos, dos quais 1.019 em prisão efetiva e 339 em prisão preventiva).

Havia ainda, no final do ano passado, 1.351 suspeitos com medidas de coação em vigor no âmbito do crime de violência doméstica, mais do que os 1.236 do ano anterior.

Também o número de pessoas integradas em programas para agressores aumentou de 2.788 no final de 2024 para 3.112 no final de 2025.

No que refere às medidas de apoio às vítimas de violência doméstica, havia 6.100 pessoas com medida de teleassistência no final de 2025, menos 424 do que no final do ano anterior.

Na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica estavam acolhidas 1.349 pessoas no final do ano, entre as quais 705 mulheres, 623 crianças e 21 homens.

No final do ano anterior eram 1.420 pessoas no total, incluindo 727 mulheres, 669 crianças e 24 homens.