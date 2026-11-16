foram assassinadas 20 pessoas em contexto de violência doméstica. Os dados da CIG demonstram que 16 das vítimas foram mulheres, três crianças e um homem. De acordo com os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), entre janeiro e setembro deste anoem contexto de violência doméstica.

A evolução das participações às autoridades revela, contudo, uma tendência de subida ao longo do ano.





Entre janeiro e março, a PSP e a GNR registaram 6.949 ocorrências, número que aumentou para 7.871 no segundo trimestre e chegou às 8.814 entre julho e setembro.

O terceiro trimestre foi, assim, o mais elevado desde 2022.

No total dos primeiros nove meses, foram contabilizadas 23.634 participações, mais 692 do que no período homólogo de 2025, quando se registaram 22.942, o que representa um aumento de 3%.

A tendência de crescimento ao longo dos primeiros três trimestres também se verificou nos dois anos anteriores.





Em 2025, as ocorrências passaram de 6.888 no primeiro trimestre para 8.336 no terceiro, antes de recuarem para 6.673 nos últimos três meses do ano.





Em 2024, o terceiro trimestre também concentrou o maior número de participações.

Os indicadores da CIG mostram ainda um aumento da população prisional por crimes de violência doméstica.





No final de setembro, estavam detidos 1.709 indivíduos, mais 225 do que no mesmo período de 2025. Destes, 461 encontravam-se em prisão preventiva e 1.248 cumpriam pena efetiva.



Também as medidas de coação aumentaram, passando de 1.296 para 1.502 entre os terceiros trimestres de 2025 e 2026. Destas, 1.063 incluíam vigilância eletrónica.

Na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica estavam acolhidas 1.479 pessoas no terceiro trimestre, entre as quais 732 mulheres, 729 crianças e 18 homens.





O número representa uma ligeira descida face às 1.486 pessoas acolhidas no período homólogo.





Em contrapartida, as suspensões provisórias de processos acompanhadas pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais aumentaram de 1.965 para 2.589. Já o número de pessoas integradas em programas para agressores diminuiu de 3.274 para 2.954.

Só no terceiro trimestre, entre julho e setembro,, o mesmo número de vítimas mortais registado entre abril e junho. Nesse período,No mesmo período, o, para 6.630, face às 6.009 registadas um ano antes.