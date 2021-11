Violência. PSP deteve sete alemães e previne noite de Alvalade

A PSP espera 50 mil adeptos no Estádio de Alvalade, dos quais cerca de dois mil são do do Borussia Dortmund. Na passada noite, sete adeptos alemães foram detidos depois de confrontos com as forças de segurança.

Os adeptos que foram detidos estavam a ser acompanhados pela Polícia de Segurança Pública desde que chegaram a Lisboa.



Artur Serafim, Comissário da PSP, afirmou à RTP que "nada falhou. Nós estávamos a acompanhar e monitorizar esses adeptos"



"Uma patrulha identificou um indivíduo que estava a grafitar um imóvel, no Bairro Alto" e "apareceu outro indivíduo que agrediu de imediato um agente".



O grupo, que era constituído por cerca de 50 adeptos alemães, envolveu-se "para tentar libertar" os outros dois.



"Foi necessário efetuar um reforço dos polícias que se encontravam no local" e foram mobilizadas "várias equipas de intervenção rápida".



Dois polícias sofreram ferimentos ligeiros e receberam assistência médica no local.



Os sete adeptos foram detidos por "ofensa à integridade física qualificada". E estão no Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide.