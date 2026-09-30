Viseu, Arganil e Fafe desiludidos. Rali de Portugal fora do calendário do Mundial de 2027

O Rali de Portugal vai ficar fora do calendário do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2027, revelou o Automóvel Club de Portugal (ACP), em comunicado: "alteração de última hora força intervalo na presença de um dos mais emblemáticos ralis do campeonato do mundo, admitindo-se regresso em 2028", pode ler-se na nota enviada pelo ACP.





Segundo a justificação do promotor do WRC é para procurar uma maior dispersão geográfica e intercontinental do campeonato.



No centro do país estava a decorrer um trabalho para reforçar a presença do Rally neste território, com Viseu a assumir um papel relevante, criando uma oportunidade excecional de promoção internacional e de retorno económico para toda a região. Esta oportunidade perde-se com esta decisão.



João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Viseu lembra esse trabalho preparatório para o evento que já estava em curso. E sublinha os prejuizos para a região mas essencialmente para o país.



Ouvido pela rádio pública Luís Paulo Costa, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, um município profundamente ligado à Prova diz que é uma notícia muito triste com fortes impactos para o seu concelho.



Antero Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Fafe, um território muito ligado a esta modalidade e ao Rally também refere que foi com tristeza que recebeu a novidade, que vai trazer fortes perdas para a economia local.