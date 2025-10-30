Viseu, Aveiro e Coimbra sob aviso vermelho devido à chuva

O aviso é válido entre as 6h00 e 12h00. Estes três distritos entraram na madrugada desta sexta-feira em aviso laranja, que se prolonga até às 0h00 de sábado.

Também Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Braga, estarão sob aviso laranja na sexta-feira devido à "precipitação persistente e por vezes forte".

Estes dez distritos ficam no sábado sob aviso amarelo devido à previsão chuva.

O IPMA colocou ainda Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco, Portalegre sob aviso amarelo esta sexta-feira e no sábado.

Os avisos do IPMA - vermelho, laranja e amarelo - são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu hoje um aviso à população para comportamentos preventivos devido à previsão de chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias.

Fonte da ANEPC disse à agência Lusa que o nível de prontidão foi elevado para 3, o que significa uma maior capacidade de resposta dos operacionais.

A Proteção Civil advertiu que podem ocorrer variações significativas nos caudais de zonas historicamente mais vulneráveis.

O agravamento das condições meteorológicas está associado à previsão de inundações em zonas urbanas, cheias e contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes dos incêndios rurais.

A Proteção Civil alertou para a necessidade de garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placas e outros materiais suspensos.

As temperaturas mínimas vão registar uma descida mais significativa, prevendo-se valores na ordem de dez a 15 graus nas regiões norte e centro, descendo para valores inferiores a cinco graus em alguns locais do interior norte e centro na noite de sábado para domingo.

As mínimas vão variar entre 13 e 18 graus na região sul, descendo para valores entre nove e 14 graus na noite de sábado para domingo.

A PSP alertou também os condutores para o mau tempo previsto para os próximos dias, que aumenta o risco de acidentes rodoviários.