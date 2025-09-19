Viseu. Centenas de bombeiros combatem incêndios, já há cinco operacionais feridos

(em atualização)





O incêndio de Castro Daire mobilizava a meio da tarde quase 500 operacionais, 134 veículos e seis meios aéreos, segundo a página oficial da Proteção Civil.





Já o incêndio em Barreiros e Cepões, também no distrito de Viseu, mobilizava 321 operacionais, 106 meios terrestres e sete meios aéreos.





Em Castro Daire, os dois bombeiros ficaram feridos por inalação de fumo. Já em Barreiros e Cepões, dois sofreram queimaduras e um sentiu dor no peito. Os cinco receberam assistência hospitalar mas estão fora de perigo.





A RTP está a acompanhar a situação em Castro Daire, onde o vento dificulta o combate às chamas e faz surgir vários focos. O fumo está muito baixo, tornando o ar denso e difícil de respirar.





Alguns habitantes já tiveram de ser retirados das suas casas.

O fogo já passou perto de algumas aldeias, mas até agora não causou danos em habitações.

O incêndio começou ao final da manhã no Mezio, em Castro Daire, e acabou por se dividir e transformar em mais do que um incêndio.Em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, encontravam-se a meio da tarde quase 400 operacionais apoiados por mais de uma centena de meios terrestres e oito meios aéreos.As chamas eclodiram na localidade de Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, pelas 13h25.