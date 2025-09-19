Viseu. Centenas de bombeiros combatem incêndios, já há cinco operacionais feridos
Mais de 800 operacionais e 13 meios aéreos combatem os incêndios que deflagraram esta sexta-feira no distrito de Viseu. A RTP apurou que dois bombeiros ficaram feridos no combate às chamas em Castro Daire e três em Barreiros e Cepões.
(em atualização)
O incêndio de Castro Daire mobilizava a meio da tarde quase 500 operacionais, 134 veículos e seis meios aéreos, segundo a página oficial da Proteção Civil.
Já o incêndio em Barreiros e Cepões, também no distrito de Viseu, mobilizava 321 operacionais, 106 meios terrestres e sete meios aéreos.
Em Castro Daire, os dois bombeiros ficaram feridos por inalação de fumo. Já em Barreiros e Cepões, dois sofreram queimaduras e um sentiu dor no peito. Os cinco receberam assistência hospitalar mas estão fora de perigo.
A RTP está a acompanhar a situação em Castro Daire, onde o vento dificulta o combate às chamas e faz surgir vários focos. O fumo está muito baixo, tornando o ar denso e difícil de respirar.
Alguns habitantes já tiveram de ser retirados das suas casas.
O incêndio começou ao final da manhã no Mezio, em Castro Daire, e acabou por se dividir e transformar em mais do que um incêndio.
O fogo já passou perto de algumas aldeias, mas até agora não causou danos em habitações.
As chamas eclodiram na localidade de Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, pelas 13h25.