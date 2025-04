Viseu regressa ao normal, hospital incluído

O plano de contingência que a Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões ativou na tarde de segunda-feira "foi levantado às 22:00", disse hoje à agência Lusa fonte hospitalar e "está a correr tudo com normalidade" na instituição.

"Hoje amanhecemos com a mesma normalidade com que acordámos ontem [segunda-feira]. Conseguimos restabelecer tudo a partir das 21:30, quando a energia regressou e de imediato tivemos equipas a trabalhar em contínuo no sentido de repor tudo o que havia a repor", assegurou à agência Lusa, por outro lado, o vice-presidente da Câmara, João Paulo Gouveia.

Na gestão da água e no trânsito "tudo correu com normalidade", a iluminação pública foi "sendo reposta com rapidez" e "até a limpeza urbana foi imediata, principalmente depois do desfile académico que ocorreu na tarde de ontem [segunda-feira] e que correu sem qualquer alteração à programação".

O vice-presidente da Câmara de Viseu disse que a proteção civil municipal reuniu pela hora de almoço de segunda-feira para "debater a estratégia de trabalho, tudo funcionou e não há nada a registar".

"Estivemos sempre em diálogo com as forças de segurança, montámos uma rede de transporte de combustível, com um camião, para um conjunto de geradores municipais, para outros contratados no imediato e para os de unidades de saúde. Felizmente, não foi preciso", registou o responsável.

João Paulo Gouveia disse ainda que "não houve falha no abastecimento de água, com exceção de um ou outro local, em pontos mais altos em que a pressão não era a suficiente, mas em minutos foi resolvido".

Segundo informações dadas à agência Lusa pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e pela Guarda Nacional Republicana (GNR), "não houve registo de qualquer ocorrência relevante, nem distúrbios de ordem pública".

A PSP registou "algumas chamadas de pessoas presas em elevadores, tendo sido os meios acionados de imediato" e a GNR prestou "alguma ajuda" a pessoas que ocorreram a postos de combustível e supermercados "numa correria a alguns bens, mas acabou por não se registar nenhum desacato ou alteração digna de registo".

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do "apagão".

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.