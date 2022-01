Visitas nos hospitais da Madeira retomadas a partir de terça-feira

"O Sesaram informa que a partir de amanhã, dia 01 de fevereiro de 2022, são retomadas as visitas. É retomado o regime de visitas de acordo com o Plano de Contingência do Sesaram", lê-se numa nota enviada à comunicação social.

O Serviço Regional da Saúde pede "a colaboração e a compreensão dos familiares no sentido de assegurarem a realização de um teste PCR com a periodicidade semanal para realização das mesmas visitas".

"Solicita-se ainda a colaboração para que, quem ainda não tenha indicado qual o familiar de referência, o faça no Balcão do Cidadão, na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ou nas receções das outras unidades hospitalares", acrescenta.

Em 07 de janeiro, a Secretaria Regional da Saúde da Madeira anunciou a suspensão das visitas nestas unidades depois de terem sido detetados dois surtos de covid-19 nos hospitais dos Marmeleiros e João de Almada, situados nos arredores do Funchal, como forma também de proteger os profissionais do setor.

O Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, decidiu hoje aligeirar as medidas de contenção da pandemia. A partir de terça-feira, a testagem massiva semanal gratuita para a covid-19 deixa de ser obrigatória e serão desativados os centros de teste nos portos e aeroportos do arquipélago.

De acordo com os últimos dados da Direção Regional da Saúde, a Madeira, com cerca de 250.000 habitantes, contabiliza 7.485 casos de covid-19 ativos e 81 doentes internados, seis dos quais em cuidados intensivos.

O arquipélago regista, desde o início da pandemia, 63.952 casos confirmados de covid-19, 56.305 recuperações e 162 óbitos associados à doença.