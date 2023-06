Visualização Imersiva do Google Maps chega a Portugal

No início deste ano a Google, através da aplicação Maps lançou uma nova forma de ver alguns pontos turistivos utilizando um sistema de visualização imersiva.





Um sistema que utiliza a ferramenta Inteligência Artificial que combina milhares de milhões de imagens para criar uma visão multidimensional do mundo com informações em camadas sobrepostas.







O resultado final, no desktop, surge em forma de um pequeno clip de vídeo em que o utilizador fica com uma ideia do local, visto do ar, do local que pode visitar.

Este mês a Google volta a acrescentar e disponibilizar novos pontos de interesse, com Visualização Imersiva, em quatro novas cidades: Amesterdão, Dublin, Florença e Veneza - e está expandir este recurso para mais de 500 marcos icónicos em todo o mundo, desde o Castelo de Praga à Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Sé do Porto, entre outros. Se estiver, por exemplo, a planear uma viagem para Boston e quer ver o histórico Faneuil Hall, pode começar a familiarizar-se com a área antes de o visitar. Basta procurá-lo no Google Maps e tocar no primeiro vídeo para sobrevoar virtualmente o prédio e encontrar locais próximos.







Já no telemóvel e ao deslizar o ecrã, é possível visualizar as condições meteorológicas ao longo do dia, ao mesmo tempo que também se consegue visualizar o quão movimentado o local está de forma a que a visita possa ser planeada com antecedência.







E nos locais onde existem dados disponíveis, o utilizador pode olhar para dentro de restaurantes e cafés para o ajudar a decidir se deseja fazer uma reserva – tudo isto, apenas possível devido a uma técnica avançada de IA (Inteligência Artificial) chamada campos de radiância neural, ou NeRF – que foi desenvolvida na Google.

Embora exista imensos detalhes da Visualização Imersiva, a Google admite que, às vezes, menos é mais, especialmente quando o utilizador está familiarizado com a sua rota e deseja visualizá-la apenas como referência. Uma boa razão para a o mais famoso motor de busca mundial lançar as Direções Visualizáveis no Maps de forma a ajudar o utilizador a acompanhar facilmente a evolução da sua viagem diretamente no ecrã de bloqueio do seu smartphone ou na visão geral da rota.

Assim que solicitar as direções para o seu destino e começar a caminhar - vai surgir imediatamente o Tempo Estimado de Chegada (ETA) atualizado e indicações do próximo local onde terá que virar - informações que, anteriormente, só estavam disponíveis no modo de navegação abrangente.





E caso o utilizador decida optar por outro caminho, a sua rota será atualizada automaticamente. As direções visualizáveis vão começar a ser disponibilizadas ​​globalmente este mês para os modos a pé, bicicleta e condução no Android e iOS.

Organize-se e planeie as viagens com novas atualizações no separador Recentes no desktop

Uma das partes mais difíceis de planear uma viagem é saber todos os lugares que desejamos visitar, especialmente se estivermos a visitar várias cidades.







A pensar nessa necessidade o Google oferece também o separador Recentes para a versão desktop, exatamente para ajudar o utilizador. Ou seja, neste separador, é organizado, automaticamente, os locais que o utilizador pesquisa num destaque bastante útil que se encontra na barra lateral do ecrã.





Novas atualizações a serem lançadas ao longo do próximo mês, onde pode guardar os locais nos seus destaques Recentes mesmo depois de fechar a janela do Google Maps - para que possa fazer uma pausa no planeamento e voltar mais tarde sem nunca se perder no decorrer da sua pesquisa.







O utilizador pode remover locais que visualizou, planear várias viagens de uma só vez e partilhar uma seleção de lugares — como atrações ou hotéis — com o seu companheiro(a) de viagem de forma a saber o seu feedback.







Uma vez decidido o que quer visitar, selecione três ou mais destinos, clique em “pedir direções” e o Maps irá criar uma rota personalizada com todos os seus locais definidos e guardar essa mesma rota no separador Recentes.