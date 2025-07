Viticultores do Douro alertam para as dificuldades no setor

Promovido pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e pela Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense (Avadouriense), o protesto visa exigir a tomada de medidas para mitigar a crise que o Douro enfrenta.



Com esta manifestação, os viticultores pretendem reclamar o escoamento e preços justos para as uvas, a proibição da compra de uvas abaixo dos custos de produção, uma prioridade à aguardente regional na produção de vinho do Porto, mais fiscalização na entrada de mostos e vinhos oriundos de fora da região e a compra, pelo Estado, de "stocks" excedentários das adegas cooperativas, além de atribuição à Casa do Douro de uma capacidade “legal e operacional” para estabilização dos "stocks".



A manifestação começa às 10h00 junto à estação do Peso da Régua, no sul do distrito de Vila Real, com os manifestantes a percorrerem a avenida até à rotunda Doutor João Araújo Correia.