"Vítima da tragédia". Catarina Martins "chocada" com papel de Moedas no caso do elevador da Glória

A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda admitiu que avançou com a candidatura à presidência da República do próximo ano devido à ausência de uma candidatura abrangente como a de António Sampaio da Nóvoa. Catarina Martins deixou ainda criticas de "vítima" de Carlos Moedas no contexto do acidente do Elevador da Glória.

"Precisamos, sobretudo, de um discurso diferente do que temos tido. É preciso reconhecer que a formar como o debate político está a acontecer em Portugal é cada vez mais distante da preocupação das pessoas", começou Catarina Martins, ao justificar a candidatura. "É um bocadinho esse o meu papel aqui, é o que eu pretendo trazer para a campanha".



Sobre a exigência de responsabilidades ao presidente da Câmara de Lisboa pelo acidente do Elevador da Glória, a candidata às Presidenciais criticou a vitimização do autarca.



"Eu fico chocada quando vejo Carlos Moedas a comportar-se como se fosse vítima da tragédia", declarou.



A bloquista criticou ainda a atitude do presidente da Câmara que preferiu reunir antes com o Governo do que com a própria Câmara Municipal que lidera.