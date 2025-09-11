"Vítima da tragédia". Catarina Martins "chocada" com papel de Moedas no caso do elevador da Glória
A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda admitiu que avançou com a candidatura à presidência da República do próximo ano devido à ausência de uma candidatura abrangente como a de António Sampaio da Nóvoa. Catarina Martins deixou ainda criticas de "vítima" de Carlos Moedas no contexto do acidente do Elevador da Glória.
Sobre a exigência de responsabilidades ao presidente da Câmara de Lisboa pelo acidente do Elevador da Glória, a candidata às Presidenciais criticou a vitimização do autarca.
"Eu fico chocada quando vejo Carlos Moedas a comportar-se como se fosse vítima da tragédia", declarou.
A bloquista criticou ainda a atitude do presidente da Câmara que preferiu reunir antes com o Governo do que com a própria Câmara Municipal que lidera.