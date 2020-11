Vítima de Covid-19. Morreu Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto

Reinaldo Teles entrou no Futebol Clube do Porto aos 12 anos como pugilista. Foi então que conheceu Pinto da Costa e construiu uma amizade que durou mais de 50 anos.Recebeu o Dragão de Ouro para dirigente do ano em 1989 e o Dragão de Honra em 1998. Era sócio honorário do emblema da Invicta.O dirigente desportivo figurou entre os arguidos no caso Apito Dourado. Todos os processos acabaram arquivados.





Reinaldo Teles tinha 70 anos.