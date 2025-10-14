Vítima do abalroamento na Linha do Oeste morreu no local
O ferido grave no acidente desta manhã na Linha do Oeste "acabou por morrer no local", disse o comandante dos Bombeiros de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, à agência Lusa.
Pelas 09:40, um veículo ligeiro de passageiros foi abalroado por um comboio na linha ferroviária do Oeste, entre Torres Vedras e o Bombarral, e provocou um ferido considerado grave, que veio a morrer.
A vítima foi assistida no local pela tripulação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.
A circulação na linha ferroviária do Oeste foi cortada e, pelas 12:00, ainda não tinha sido reaberta.
Contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse que a linha permanecia cortada para as autoridades continuarem as "diligencias".
A estrutura da ferrovia e o comboio não têm danos, de acordo com a mesma fonte.
As causas do acidente são ainda desconhecidas.