Vítima do abalroamento na Linha do Oeste morreu no local

Pelas 09:40, um veículo ligeiro de passageiros foi abalroado por um comboio na linha ferroviária do Oeste, entre Torres Vedras e o Bombarral, e provocou um ferido considerado grave, que veio a morrer.

A vítima foi assistida no local pela tripulação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.

A circulação na linha ferroviária do Oeste foi cortada e, pelas 12:00, ainda não tinha sido reaberta.

Contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse que a linha permanecia cortada para as autoridades continuarem as "diligencias".

A estrutura da ferrovia e o comboio não têm danos, de acordo com a mesma fonte.

As causas do acidente são ainda desconhecidas.