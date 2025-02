Vítimas de violência doméstica arriscam ter de depor no julgamento se falarem no inquérito

Em causa está uma proposta do grupo de trabalho criado, em outubro de 2023, pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) para estudar a agilização dos megaprocessos que prevê que familiares diretos dos arguidos passem a ter de testemunhar em todas as fases do processos a partir do momento em que abdiquem do seu direito a não o fazer.

Embora direcionada aos processos de especial complexidade, a alteração legal aplicar-se-á, a concretizar-se, também nos casos mais simples e de menor dimensão.

"A alteração do regime de recusa de depoimento pode ter um especial impacto nos procedimentos de violência doméstica", admitiu hoje, à margem da apresentação, em Lisboa, do documento "Megaprocessos e Processo Penal: Carta para a Celeridade e Melhor Justiça", o procurador Rui Cardoso, que integrou o grupo de trabalho.

O magistrado defendeu que tal "vai proteger a vítima" de uma eventual coação por parte do agressor para que não deponha no julgamento, com o objetivo de "que não haja prova" ou "só com grande dificuldade haja prova contra si".

"É uma mensagem clara que essa tentativa de coação não vai ter resultado, porque a testemunha continuará obrigada a depor", acrescentou.

Questionado sobre se tal não poderá ter um efeito perverso para a integridade física da vítima, Rui Cardoso alegou que a mudança legal "não dispensa outro tipo de proteção".

"Ela vai ser perguntada uma vez e aí tem de ponderar. Se decidir depor, depois tem de depor sempre. O que deixará de poder é fazer o que faz hoje, que é ligar ou desligar o interruptor, ora depõe, ora não depõe", insistiu o magistrado.

Neste cenário, a vítima cometeria "um crime de recusa de depoimento" caso, tendo prestado declarações anteriormente, opte por se remeter ao silêncio.

A "Carta para a Celeridade e Melhor Justiça" propõe a adoção de 21 medidas e foi já remetida ao Ministério da Justiça, liderado por Rita Alarcão Júdice.

Por se tratar de alterações legislativas, terão sempre de ser aprovadas pela Assembleia da República.