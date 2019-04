Vítimas de violência doméstica emigram após sentenças

A RTP entrevistou em exclusivo a vítima que ficou conhecida como "mulher moderna e autónoma", na sequência de um polémico acórdão do tribunal de Viseu, que não deu os factos como provados.



Após esta decisão, Susana Pereira sentiu-se ainda mais desprotegida face ao agressor e fugiu para a Alemanha. E não foi a única a sentir-se vítima da justiça.



No Chile, o Sexta às 9 encontrou uma mulher que tem vigilância policial à porta para a defender do ex-marido, apesar de ter sido condenada pelo sequestro internacional dos próprios filhos.