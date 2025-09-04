Vítimas identificadas. Acidente no Elevador da Glória investigado desde o primeiro minuto

“Faltam três. Estamos a diligenciar para que, no mais curto espaço de tempo, (…) possamos identificar esta três pessoas”.







O diretor executivo do SNS confirmou esta quinta-feira que chegaram ao Serviço Nacional da Saúde 23 vítimas fruto do “trágico acidente”, dos quais 13 feridos ligeiros e 10 feridos graves, tendo um dos quais acabado for falecer.



Acrescentou ainda, que se encontram atualmente seis feridos em cuidados intensivos. Álvaro Santos Oliveira garantiu que o SNS respondeu “como era suposto” num “momento difícil” graças à "grande disponibilidade dos profissionais de saúde".



Na mesma conferência de imprensa, o diretor executivo avançou que “um dos feridos graves” acabou por falecer, e quanto aos restantes especificou que: três são de nacionalidade portuguesa, um de nacionalidade alemã, um de nacionalidade sul-coreana, uma cidadã suíça, uma cabo-verdiana e uma marroquina.



(em atualização)A Policia Judiciária, “logo que teve conhecimento dos facto, (…) interveio com toda a secção de Homicídios da Diretoria de Lisboa, com o Laboratório de Polícia Científica, (…) em estreita articulação com o Instituto Nacional de Medicina Legal”.“Durante a noite e já hoje, foi reforçada esta estrutura”, continuou, acrescentando que foi criada uma linha para facilitar também a identificação das vítimas.“Estamos a investigar este incidente, estes factos, diretamente com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários”, disse, frisando que, às vezes, “nestas situações, há morosidade” nos processos.Luís Neves avançou ainda que “estão plenamente identificados, através de métodos científicos, dois cidadãos sul-coreanos (…), uma vítima suíça” e, com base na informação já recolhida, há probabilidade de haver “um cidadão alemão identificado, dois canadianos, um ucraniano e um cidadão americano”.