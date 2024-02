Vítor Escária vai declarar no IRS os 75.800 euros que foram apreendidos no âmbito da operação 'Influencer'.

O dinheiro foi encontrado nas buscas realizadas ao gabinete do primeiro-ministro, no palácio de São Bento.



Estava escondido em livros e em caixas de vinho.



Ao Observador, o advogado de Vítor Escária, disse acreditar que a retificação do IRS irá afastar eventuais investigações por alegado crime de fraude fiscal.



Adianta que o antigo chefe de gabinete de António Costa já retificou a declaração de IRS referente ao ano fiscal de 2022 e declarou ter recebido 40 mil euros.



O advogado garante que ira declarar outros 40 mil euros na declaração de IRS de 2023.



Escária diz que ganhou 80 mil euros em serviços de consultadoria. Um valor superior ao encontrado nas buscas da Operação Influencer.

Alega ter gasto o restante antes da apreensão.