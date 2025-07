Viver "em família" na Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla

créditos SPEM

Centenas de quilos de ginjas passam todos os anos, por esta altura, pelas mãos de doentes acompanhados pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. No Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de Lisboa, está este mês a realizar-se a atividade de separação do fruto, do pé da ginja, numa parceria com a empresa Ginjinha Sem Rival, que faz depois o licor.