Vizela autoriza reabertura de cemitérios e parque das termas

"Tendo em atenção a evolução da situação epidemiológica da covid-19, a câmara municipal elaborou um novo plano de contingência, definindo medidas preventivas, de acompanhamento e monitorização da situação evolutiva", lê-se num comunicado da autarquia.

Aquele município do distrito de Braga acrescenta que "no seguimento deste novo plano de contingência, os cemitérios foram encerrados no mês de janeiro, sendo que, tendo em atenção que, neste momento, face à evolução da situação epidemiológica, a Câmara Municipal de Vizela, em colaboração com as juntas de freguesia, decidiu que os cemitérios irão reabrir a partir de segunda-feira, dia 01 de março".

Também a partir de segunda-feira, prossegue a câmara, "vai reabrir o parque das termas e a marginal ribeirinha, mantendo-se, contudo, interditos os equipamentos dos sanitários públicos e os parques infantis, devendo ser mantidas as regras de utilização destes espaços".

A câmara deixa um apelo "à responsabilidade e ao civismo de todos os munícipes, para que, de forma consciente, cumpram as regras de utilização destes espaços e as recomendações das autoridades, em especial o uso obrigatório de máscara e a prática de distanciamento social, para evitar a transmissão da doença na nossa comunidade".

A Lusa tentou contactar o presidente da autarquia, Vítor Hugo Salgado, mas não foi possível até ao momento.