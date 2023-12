Vladimiro Feliz suspende mandato enquanto vereador do PSD na Câmara do Porto

Na carta de suspensão de mandato, a que a Lusa teve hoje acesso, o vereador social-democrata esclarece que a sua vida profissional se alterou substancialmente e que tal "impossibilita, de todo, a continuação do exercício do cargo neste momento".

O antigo vice-presidente da Câmara do Porto, na altura liderada por Rui Rio, foi cabeça de lista pelo PSD à Câmara Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 2021, tendo conseguido 17,25% dos votos e dois mandatos.

"Durante a campanha eleitoral disse que assumiria a função de vereador enquanto a mesma não prejudicasse a minha vida profissional, sabendo de antemão que seria extremamente difícil compatibilizar o exercício cabal das funções autárquicas, na qualidade de vereador sem pelouro, com a vida profissional, não só pela dedicação que exige o mandato autárquico que os portugueses me confiaram, como também por força da periodicidade e da hora a que se realizavam as reuniões do executivo municipal", afirma.

O social-democrata destaca que, apesar da disponibilidade do presidente da câmara para alterar o horário das reuniões, sempre informou que a função assumida "dificilmente acautelaria o problema da falta de tempo para o empenho que seria devido na relação com os munícipes, representação institucional, estudo dos dossiers e outras decisões inerentes ao cargo em causa".

"Estar ao serviço do Porto é das tarefas mais desafiantes e nobres que posso desempenhar, mas cumpridos estes dois anos de mandato é o momento indicado para esse balanço", acrescenta, dizendo ser com "profunda consciência cívica" que solicita a suspensão de mandato por 365 dias.

Nascido no Porto em 1973, Vladimiro Feliz será substituído na vereação por Mariana Macedo, a terceira na lista de candidatos à autarquia nas eleições de 2021.