VMER de Vila Real podem "colocar em risco" profissionais e cuidados

Os veículos "muitas vezes têm mais de meio milhão de quilómetros e mais de dez anos de atividade", refere Fernando Salvador.

O responsável alerta para o estado atual dos veículos, que "têm problemas recorrentes" e "podem colocar em risco" os profissionais de saúde e a prestação de cuidados de saúde de Vila Real e ChavesO presidente do Conselho Sub-Regional de Vila Real da Ordem dos Médicos defende também a necessidade de garantir uma melhor distribuição no país das VMER.