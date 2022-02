Vodafone aponta recuperação progressiva dos serviços de voz móvel

", acrescentou a Vodafone, num novo comunicado enviado à Lusa.Antes, a operadora tinha admitido, numa outra nota, queA Vodafone Portugal registou, na segunda-feira à noite, problemas técnicos, com os clientes a não conseguirem ter acesso aos serviços de telefone e rede de Internet, segundo o portal que controla os problemas e falhas de serviços "online", Downdetector.Os problemas estão a ser sentidos sensivelmente desde as 21:00, constatou a agência Lusa.O portal Downdetector registou o pico de notificações (7727) pelas 22h05, sendo Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Amadora, Coimbra, Braga, Rio Tinto, Santo Tirso, Maia os locais com mais problemas registados.

A empresa pediu "desculpa a todos os clientes pelos incómodos causados", sublinhando que "todas as equipas estão empenhadas em recuperar o serviço com a máxima prioridade e urgência".