Volta a aumentar número de crianças adotadas em Portugal

Este número consta do relatório do Instituto de Segurança Social. Mas apesar do novo aumento do número de adoções no país são ainda muitas as crianças que aguardam um novo lar.





Mais crianças adotadas é um bom sinal, diz a responsável pelo grupo de Investigação e Intervenção em Acolhimento e Adoção da Universidade do Porto. Ainda assim Portugal continua a ter um número reduzido de adoções.



A investigadora Maria Barbosa Ducharne considera que este relatório da Segurança Social mostra que há menos crianças que passam para o processo de adoção.









No ano passado foram adotadas 212 crianças. Mas há mais 229 à espera de uma família. Entrevistada pela jornalista Rosa Azevedo realça que é preciso perceber as razões destes números.