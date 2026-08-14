Volta a Portugal. Seguro e Montenegro lamentam morte de ciclista britânico Finlay Tarling

"Acabei de ser informado do acidente que vitimou mortalmente o ciclista Finlay Tarling, da NSN Development Team, na Volta a Portugal em Bicicleta. Uma notícia que nos deixa extremamente abalados. Envio à família e à sua equipa, bem como a todo o pelotão, sentidas condolências do Governo de Portugal", lê-se numa publicação na rede social 'X'





Entretanto, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, manifestou “o seu mais profundo pesar” pela morte do ciclista britânico Finlay Tarling durante a Volta a Portugal.



“O Governo manifesta o seu mais profundo pesar pela morte do ciclista britânico Finlay Tarling, na sequência de um grave acidente durante a 8.ª etapa da Volta a Portugal. À família, amigos, companheiros de equipa e à Federação Portuguesa de Ciclismo, as nossas mais sentidas condolências”, expressou a governante, na rede social X.







C/Lusa

António José Seguro manifestou "profundo pesar" pela morte do ciclista britânico Finlay Tarling e telefonou ao presidente da federação da modalidade para lhe transmitir condolências.Numa nota oficial, o presidente da República "manifesta profundo pesar pelo trágico falecimento do jovem ciclista britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, ocorrido esta sexta-feira durante a etapa Melgaço-Fafe da 87.ª Volta a Portugal"."Aos 20 anos, Finlay Tarling partiu na estrada, entregue ao desporto que amava e dignificava, e a sua morte enluta o pelotão, a prova e o país que o acolhia", escreve o chefe de Estado na nota, concluindo: "Neste momento de dor, o Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à sua família, aos seus companheiros da NSN Development Team e a toda a comunidade do ciclismo, associando-se, comovido, ao seu luto".Fonte do Palácio de Belém disse à agência Lusa que António José Seguro telefonou ao presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, para lhe transmitir as condolências.Também Luís Montenegro lamentou a morte do ciclista britânico, enviando, à sua família e amigos, bem como ao pelotão da prova, "sentidas condolências do Governo de Portugal".