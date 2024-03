Voltaram a diminuir os casos de tuberculose em Portugal

É o que explica à Antena 1 Isabel Carvalho, da Direção-Geral da Saúde, que tem o cargo de coordenadora do Programa Nacional para a Tuberculose.Nos últimos tempos, têm sido notícia vários casos de tuberculose em Portugal.Isabel Carvalho explica que a doença é mediática e que, por isso, os casos de infeção são noticiados, mas que tal também tem um lado positivo: alertar as pessoas para a existência da tuberculose.A DGS considera que Portugal está no bom caminho, mas é necessário acelerar o passo para que o país alcance as metas internacionais de redução da tuberculose até 2035.A meta é de 95 por cento no número de mortes relacionadas com a tuberculose e de 90 por cento da taxa de incidência de tuberculose.