Voluntárias que distribuíam comida foram agredidas no Porto

As agressões ocorreram durante a noite no Porto. A PSP acabou por imobilizar os suspeitos no chão com algemas.



As duas mulheres queixaram-se de terem sido "vítimas de empurrões, murros e injúrias" por estes dois homens que queriam expulsá-las "à força" do local.



Um dos agressores tem 24 anos e foi detido. Tem agora de se apresentar, todas as semanas, à polícia, na área de residência. O outro suspeito tem 27 anos foi apenas identificado no local.