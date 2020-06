Voluntários do município de Felgueiras dão apoio numa casa de acolhimento

Foi a resposta encontrada para fazer frente à falta de recursos humanos do lar e à exigência das novas formas de ensino. Todos os dias, os voluntários ajudam as jovens institucionalizadas no estudo. E, uma vez por semana, os técnicos de desporto oferecem uma aula de educação física.