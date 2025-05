"Voluntários o exército do bem"

Pela Pista Mágica, ONG que há 17 anos desenvolve atividades de capacitação, operacionalização e inclusão social através do voluntariado, já passaram mais de 30 mil pessoas.Sónia Fernandes diz que tem como missão de vida tornar o voluntariado acessível a todos, mas lembra na entrevista à jornalista Isabel Cunha que é preciso compromisso e pontualidade e que o voluntariado não é uma ocupação dos tempos livres.Sónia Fernandes é a convidada do episódio n.º 9 do podcast da Antena1 Fisioterapia do Ser, onde fala sobre Espiritualidade e Voluntariado.