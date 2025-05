Von der Leyen pede fim da operação "abominável" de Israel em Gaza

Esta manhã, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, teve uma conversa telefónica com o rei Abdullah II da Jordânia, com quem debateu o “agravamento da situação humanitária em Gaza, que entra agora na sua 11.ª semana sob um bloqueio severo”, indicou o executivo comunitário em comunicado.Citada pela nota, Ursula von der Leyen argumentou: “A Comissão Europeia sempre apoiou - e continuará a apoiar - o direito de Israel à segurança e à autodefesa, mas esta escalada e o uso desproporcionado da força contra civis não podem ser justificados ao abrigo do direito humanitário e internacional”.Por isso, “Israel tem de restabelecer imediatamente a prestação de ajuda, em conformidade com os princípios humanitários, com a participação da ONU [Organização das Nações Unidas] e de outros parceiros humanitários internacionais”, instou a responsável.Para Ursula von der Leyen, “a expansão das operações militares de Israel em Gaza, que visam infraestruturas civis, entre as quais uma escola que servia de abrigo a famílias palestinianas deslocadas, matando civis, incluindo crianças, é abominável”.A responsável não só pediu que o Governo israelita “ponha imediatamente termo à atual escalada”, como exortou também o grupo islamita palestiniana Hamas a “libertar imediatamente e sem demora os restantes reféns cruelmente detidos desde 7 de outubro de 2023”.





(Com Lusa)